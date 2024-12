Jahresrückblick Lörrach-Brombach: Was geht und was noch nicht – wie Brombach sich entwickelt

Der Schulstandort Brombach wird auch mit Blick auf junge Neubürger betrachtet. Denn das Neubaugebiet „Bühl III“ soll Fahrt aufnehmen. Die zuletzt noch zu klärenden Verhandlungen mit Grundstückseigentümern seien abgeschlossen. „Wir haben für alles eine Lösung gefunden.“ Der erste Einzug könnte nach dem Wunsch von Herzog noch in diesem Jahrzehnt erfolgen. Etwa 250 Wohneinheiten für 600 bis 700 Menschen könnten es werden. Statt in kleinen Einfamilienhäusern mit großem Garten sollen diese in Mehrfamilienhäusern leben.

Gewerbe und Flüchtlinge

Das Projekt Lauffenmühle-Areal als erstes klimaneutrales Gewerbegebiet in Holzbauweise hat in diesem Jahr weitere Schritte zur Realisierung gemacht. „Es dauert lange, aber es wird sicher gut“, glaubt Herzog. Abschließend geklärt werden müsse, welches Unternehmen sich mit welchem Profil auf dem Areal ansiedeln darf. Hier müssten noch die Kriterien festgelegt werden.

Der laufende Entwicklungsprozess sei wichtig. Für das Nachbargrundstück hoffe sie, dass etwas Gutes entsteht. Der Brombacher Ortschaftsrat sei aber traurig, dass es mit dem Grundstück an der Hofmattstraße nicht weitergehe. Eventuell Seniorenwohnen mit öffentlichem Gesellschaftsraum oder auch eine Kita sind vom Besitzer angedacht. „Die Stadt stellt das leider immer wieder zurück, damit keine Konflikte entstehen.“