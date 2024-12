Jahresrückblick Lörrach-Hauingen: Vereint zu wichtigen Meilensteinen

Neues Tierheim in Sicht

Auf den Weg gebracht wurden eine neue Miet- und Entgeltordnung für die Hallen, der Neubau und Umbau des Tierheims mit Hundehaus, Büro und Wohngebäude und nicht zuletzt die Baumaßnahme „Am Soormattbach“. Auf dem Friedhof gibt es die neue Urnengrabanlage „Blätter im Wind“. Für öffentliche Spielplätze wurden neue Spielgeräte angeschafft.

Höhepunkte im Vereinsleben waren 2024 das Jubiläum zum 150-jährigen Bestehen des Evangelischen Frauenvereins als Träger des Kindergartens „Vogelnest im Siegmeer“ und der Seniorenarbeit.

Erwähnt werden außerdem der Aufstieg des FC Hauingen in die Bezirksliga und die Freundschaftsfeier zum „40-Jährigen“ der Alten Herren mit dem RSV Landkirchen auf der Insel Fehmarn.

Einsatz für Jugend

Gute Arbeit bestätigt Schlecht der Kaltenbach-Stiftung, die sich der Anliegen jüngerer Menschen annimmt. Ein Lob gilt außerdem der von ehrenamtlichen Frauen geleiteten öffentlichen Bücherei im Erdgeschoss des Rathauses an der Steinenstraße.

An Großveranstaltungen im neuen Jahr werden unter den bis jetzt bekannten insgesamt über hundert Terminen genannt: Neujahrsempfang am Freitag, 10.Januar, 19 Uhr, in der Festhalle, Holzsteigerig am Samstag, 25. Januar, ab 10 Uhr bei der Saatschulhütte oberhalb des Rechberger Hofs, Fest zum 150-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr in Hauingen mit Festakt am 17.Mai sowie am 27. September mit Partyabend in der Halle. Die Buurefasnacht findet Anfang März statt.