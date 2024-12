Jahresrückblick Schliengen: Die Kirche ist im Umbruch

Abschied: Meist schwingt leise Traurigkeit mit

Für mich ist das letzte Jahr in der Gemeindearbeit allerdings so etwas wie eine kleine Abschiedstournee. Vieles mache ich zum letzten Mal in der offiziellen Funktion als Pfarrer. Der letzte Weihnachtsgottesdienst, der letzte Segnungsgottesdienst an Silvester, die letzte Osternacht oder das letzte Kindergottesdienstfest. Da ist selten die Erleichterung, wenn ich etwas in Zukunft nicht mehr machen muss. Meistens schwingt eine leise Traurigkeit mit. Denn fast alles, was ich in der Gemeinde getan habe, habe ich von Herzen gerne getan.

Am Ende bleibt mir jetzt nur eins, nämlich den Boden so vorzubereiten, dass andere darauf weiterarbeiten können. Sodass weiter darauf gesät wird, weiter etwas wächst, manches Blüten treibt und vieles Frucht bringt. Nicht nur in der eigenen Gemeinde, sondern eben auch im Kooperationsgebiet, im Miteinander und Füreinander.

Ohne die Ehrenamtlichen wird es nicht gehen

Alles werden die Hauptamtlichen nicht auffangen können und alles werden sie nicht weiterführen können. Die Zukunft der Kirche liegt ganz entscheidend in der Hand von Ehrenamtlichen. Mit ihrem Einsatz kann es gelingen, dass die Kirche und die Gemeindearbeit weiterhin lebendig, attraktiv und interessant bleiben. Ohne sie wird es nicht gehen. Und ohne Gottes Beistand und Hilfe erst recht nicht.

Der Autor

Ralf Otterbach

wurde im Jahr 1959 in Dortmund geboren und wuchs in Ennepetal (bei Wuppertal) auf. Mit seinen Eltern zog der gebürtige Westfale schließlich nach Staufen und wurde Teil der Badischen Landeskirche.

Evangelische Theologie

studiert hat Otterbach in Münster und in Tübingen. Im Anschluss war er als Lehr-Vikar in Wehr tätig. Nach einer kurzen Station in Helmsheim (bei Bruchsal) war er von 1988 bis 1999 zunächst Pfarrvikar und Pfarrer in Mudau. Daran schloss sich eine Pfarrstelle in Waghäusel an. Seit 2010

ist Otterbach Pfarrer der Kirchengemeinde Eggenertal/Feldberg. Im kommenden Jahr wird er mit 66 Jahren in den Ruhestand gehen. Otterbach ist verheiratet und hat sechs Kinder.