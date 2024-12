Jahresrückblick: Vier Feuerwehrstandorte sind die Lösung

Die Feuerwehrleute hatten sich bereits vor dem Gemeinderatsbeschluss intern über Zusammenlegungen unterhalten. „Ich, beziehungsweise wir haben uns anfangs überrumpelt gefühlt, dass uns hier die Entscheidung aus der Hand genommen wurde“, sagte Haberstroh. Aber nach einem Jahr intensiver Diskussionen und Zusammenarbeit, sei er überzeugt, „dass wir von alleine nicht so schnell und auch nicht so konsequent zu einem guten Konzept gekommen wären“. Haberstroh hob hervor: „Wie so oft gilt auch hier, ohne Druck keine Diamanten.“

Mit der Wehr identifizieren

Die Tatsache, dass an beiden Umfragen jeweils mehr als 80 Prozent der Einsatzkräfte teilgenommen haben, sei ein deutliches Zeichen, dass sich die Feuerwehrangehörigen trotz kontroverser Standpunkte weiterhin mit ihrer Feuerwehr identifizieren, indem sie sich aktiv mit der Strukturreform auseinandersetzen. „Dem zum Beschluss vorliegenden Konzept können, ohne dass es bis ins Detail ausgeplant ist, bereits 50 Prozent unsere Einsatzkräfte zustimmen“, erklärte Haberstroh vor dem Gemeinderat. Die Einsatzkräfte hätten in der Umfrage und in Diskussionen viele Bedenken geäußert, die angegangen werden müssten. Es sei Aufgabe, den Weg während der Umsetzung so zu gestalten, dass sich dieser Wert noch verbessert und alle Einsatzkräfte eine Heimat in der neuen Struktur finden.

„Mit dem Konzept können wir die Leistungsfähigkeit langfristig erhalten und ein modernes, sicheres Arbeitsumfeld für unsere ehrenamtlichen Einsatzkräfte schaffen. Das sollten wir uns selbst, das sollten wir aber auch der Gemeinde wert sein“, erklärte der Kommandant.