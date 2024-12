Jahresrückblick: Weltstar James Blunt in Weil

An drei Abenden wurde die Bühne neben dem Buckminster Fuller Dome bespielt. Den Anfang machte Weltstar James Blunt, dessen Konzert ausverkauft war. Am Einlass war erst einmal Geduld gefragt, denn es hatte sich eine lange Warteschlange gebildet. Das Publikum blieb entspannt, und konnte später Hits wie „You’re beautiful“, „High“ und „1973“ genießen. Am zweiten Abend verzauberte Birdy die Besucher beim Stimmen-Auftritt auf dem Vitra Campus. Die 28-jährige britische Sängerin bescherte viele Gänsehautmomente. Für einen mitreißenden Abschluss sorgte schließlich der Schweizer Singer-Songwriter Faber und zeigte sich mal verletzlich, mal ausgelassen und mal melancholisch.