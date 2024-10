Jahrestag Die Mutter des Cat Content: Hello Kitty wird 50

Kitty White - so lautet Hello Kittys voller Name - wurde am 1. November 1974 in einem Londoner Vorort "geboren". Sie wiegt laut Firmen-Legende so viel wie drei Äpfel, ist fünf Äpfel groß und liebt den Kuchen ihrer Mama: Apfelkuchen.

Anders als die sonst so ausdrucksstarken Kawaii-Comicfiguren zeigt die Figur keinerlei Emotionen - sie hat nicht mal einen Mund. "Hello Kittys Gesicht ist eine leere Leinwand, auf die jeder seine eigenen Gefühle projizieren soll", sagt der Autor Andreas Neuenkirchen aus Tokio, der sich in einem Sachbuch mit der Katzengestalt auseinandergesetzt hat. Trotzdem - oder vielleicht sogar deshalb - ist Kitty die Königin der verniedlichen, teils kitschigen japanischen Figurenwelt.