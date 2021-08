Jahrestag Steinmeier: Bau der Berliner Mauer Zeugnis des Scheiterns

Steinmeier erinnerte an den Satz "Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten" des damaligen DDR-Staats- und SED-Parteichefs Walter Ulbricht im Juni 1961. Dieser sei "als eine der dreistesten Lügen in die deutsche Geschichte eingegangen". Längst habe die klare Absicht des Regimes in Ostberlin bestanden, die Fluchtbewegung so vieler Menschen aus der DDR an ihrer sensibelsten Stelle, nämlich in Berlin, zum Stehen zu bringen.

"Am Anfang stand die Lüge - und sie setzte sich fort im Wort vom "antifaschistischen Schutzwall"", sagte der Bundespräsident. "Wer hat diese Propagandalüge je geglaubt? Gebaut wurde die Mauer doch nicht, um eine Eroberungsbewegung von West nach Ost zu unterbinden, sondern gebaut wurde sie von einem Staat, der seine eigenen Bürger in seinem Land einsperren musste, um überhaupt noch eine Zeit lang funktionieren zu können." Die Berliner Mauer sei in Wirklichkeit das Eingeständnis gewesen, "dass nicht einmal seine eigenen Bürger diesen Staat wirklich anerkannten".

Steinmeier rief dazu auf, es im Erinnern an die Mauer nicht beim Rückblick zu belassen. Sie sei eine bleibende Herausforderung. "Freiheit und Demokratie sind nie naturgegeben, nie ein für alle Mal erreicht. Freiheit und Demokratie müssen erkämpft, dann aber auch geschützt, verteidigt und erhalten werden. Freiheit und Demokratie brauchen entschiedenes Engagement und Leidenschaft." Das fange mit der Beteiligung an demokratischen Wahlen an."Denken Sie alle daran, wenn bald ein neuer Bundestag gewählt wird", sagte Steinmeier.

