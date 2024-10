Jahrestag Vater der Horrorliteratur - Edgar Allan Poes schauriger Tod

Geschichten wie Alpträume

Poe schuf Geschichten wie Alpträume, berichtet aus der Ich-Perspektive. In "Das verräterische Herz" schildert der Erzähler seinen Mord an einem alten Mann. Das Motiv: Er hasst dessen Anomalie, ein Häutchen auf einem der Augen. Eine Woche lang schleicht er sich Nacht für Nacht bei dem Greis ein, beobachtet den Mann still - und kann ihn doch nicht töten, weil die Augen des Schlafenden geschlossen sind. Bis der Eindringling eines Nachts aus Versehen ein Geräusch macht. Eine Stunde belauert er das Opfer in der Dunkelheit: "Ich wusste, was der alte Mann empfand, und hatte Mitleid mit ihm, obwohl ich im Herzen lachte." Schließlich leuchtet der Erzähler dem Mann ins Gesicht, sieht das Auge, tötet. Und es wird noch gruseliger in der Story.

Bei anderen Geschichten gibt es überhaupt keine nähere Erklärung, warum ein Mensch sadistisch mordet: In "Das Fass Amontillado" lockt der Erzähler einen Freund in ein Gewölbe und schließlich in eine makabre Todesfalle, um sich für tausendfache Kränkung zu rächen. Was mag da bloß passiert sein? Wir erfahren es nicht. Gerade diese Lückentechnik macht guten Horror aus, wie ihn auch Poes Schauergedicht "The Raven" kraftvoll ausstrahlt ("Sprach der Rabe: Nimmermehr"). Seine Erben H.P. Lovecraft und Stephen King sollten dies weiterentwickeln.

Begraben in nur drei Minuten

Nur am Rande sei erwähnt, dass Poes Idee von einer Mondfahrt in "Das unvergleichliche Abenteuer eines gewissen Hans Pfaall" als ein Vorgeschmack auf das Genre Science Fiction gelten kann. Als den wirkungsmächtigsten amerikanischen Klassiker und meistgelesenen US-Erzähler des 19. Jahrhunderts hat der Anglist Hans-Dieter Gelfert einmal Poe bezeichnet.