Jahrhundertprojekt Brasilien und Bolivien planen "Panama-Kanal" auf Schienen

Nachrichten-Ticker

12:59 Justizkreise: Anschlag gegen Premierministerin May vereitelt

London - Britische Sicherheitsbehörden haben einen Terroranschlag auf Premierministerin Theresa May verhindert. Das bestätigten Justizkreise der Deutschen Presse-Agentur in London. Zwei festgenommene junge Männer mussten heute vor Gericht erscheinen. Den Angaben zufolge wollte einer der Männer durch eine Bombenexplosion Chaos auslösen und sich so Zutritt zum schwer bewachten Regierungssitz Downing Street verschaffen. Anschließend sollte May getötet werden. Der Mann habe sich dafür eine Sprengstoffweste und ein Messer zugelegt. Der andere Verdächtige soll ihm geholfen haben.

12:54 Dringlichkeitssitzung der Arabischen Liga zu Jerusalem

Kairo - Die Arabische Liga beruft eine Dringlichkeitssitzung zur geplanten Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt durch die USA ein. Die Außenminister wollten am Samstag in Kairo über die erwartete veränderte US-Position diskutieren, teilte die palästinensische Vertretung bei der Arabischen Liga mit. Die Palästinenser hätten das Treffen beantragt, hieß es weiter. Auch Jordanien hatte eine Dringlichkeitssitzung der Arabischen Liga gefordert. Die Pläne von US-Präsident Donald Trump zu Jerusalem stoßen in der arabischen Welt auf massive Ablehnung.

12:13 Raser zeigt Reue nach Tod von Radfahrerin in Köln

Köln - Im neu aufgelegten Prozess um den Tod einer Radfahrerin bei einem illegalen Autorennen in Köln hat einer der Angeklagten die Familie des Opfers um Entschuldigung gebeten. "Es tut mir unendlich leid, was ich angerichtet habe", sagte der 24-Jährige vor dem Kölner Landgericht. "Ich gebe alles zu, was im Urteil steht, und bereue es zutiefst." Im ersten Prozess hatte der junge Mann zwar eine moralische Mitschuld an dem Unfall eingeräumt, eine strafrechtliche Verantwortung aber zurückgewiesen. Den Wagen, der die Radfahrerin rammte, hatte der andere Angeklagte gefahren.

12:11 Schwerer Kran soll verunglückten Zug vom Gleis heben

Meerbusch - Mit einem schweren Kran soll im Laufe des Tages der verunglückte und stark beschädigte Güterzug in Meerbusch bei Neuss beseitigt werden. "Wir werden zunächst die zerstörte Oberleitung beseitigen müssen", sagte Bahnsprecher Dirk Pohlmann. Es sei aber schwierig, zunächst an dem beschädigten Waggon vorbei zu gelangen, auf den gestern Abend ein Regionalzug aufgefahren war. Danach werde versucht, die entgleisten Waggons aufs Gleis zu stellen und abzutransportieren. Bei dem Zugunglück waren nach Angaben der Bundespolizei etwa 50 Menschen verletzt worden.

12:10 Papst mahnt: "Status Quo" von Jerusalem respektieren

Rom - Papst Franziskus hat nachdrücklich vor einer Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt von Israel gewarnt. Alle Parteien müssten den "Status Quo" der Stadt respektieren, "wie es die entsprechenden Resolutionen der UN vorsehen", sagte der Pontifex bei seiner Generalaudienz in Rom. Er verlangte "Klugheit und Besonnenheit", um neue Spannungen zu vermeiden. Der Papst hatte in der Frage am Vortag mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas telefoniert. Die USA wollen Jerusalem entgegen internationaler Gepflogenheiten als Hauptstadt Israels anerkennen.