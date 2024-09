Jahrmarkt in Weil am Rhein: Vom Magenbrot zur Zuckerschlange

Süßigkeiten – schön, aber heute nichts Besonderes mehr, sagt Händler Slodnik. Foto: Beatrice Ehrlich

Weil am Rhein ist der am weitesten entfernte Ort, und damit sich die Anreise für einen Tag überhaupt lohnt, macht er am Samstag noch auf dem Altstadtfest in Radolfzell halt.

Tischdecken jeder Art bietet Roger Renaudin einige Stände weiter an. „Wenn die Leute keine kaufen würden, müsste ich keine verkaufen“, sagt der Halbfranzose, der aus Donaueschingen stammt, schmunzelnd auf die Frage, ob Tischdecken denn überhaupt noch nachgefragt würden.

Roger Renaudin verkauft Tischdecken und Taschentücher. Foto: Beatrice Ehrlich

Das sei auch mit anderen Dingen so, von denen viele denken, sei würden nicht mehr gekauft. Seine Stofftaschentücher etwa, kariert in kräftigen Farben oder aber in Weiß in einer etwas feineren Machart, seien sehr gefragt – vorwiegend bei Älteren, aber etwa auch bei Bauarbeitern, die sie nutzen, um sich bei der Arbeit den Schweiß abzuwischen. Decken aus imprägnierter Baumwolle werden von jüngeren Frauen gern gekauft. Sie sind robust, wirken aber doch wertig, „nicht wie die alte Wachsdecke aus Omas Zeiten“. 150 Märkte besucht er im Jahr, seit neun Jahren hat er den Tischdeckenstand.

Früher hat Renaudin Spielzeug verkauft. Das habe sich mit der Zeit nicht mehr gelohnt. Kinder hätten heute andere Interessen, meint er. Allenfalls in ländlichen Gegenden hätten zuletzt hier und da noch Traktoren Abnehmer gefunden, das sei es dann aber auch gewesen – Zeit für einen Warenwechsel. Wie um das Gegenteil zu beweisen, sitzt einige Meter weiter Marie Larisch aus Herbolzheim hinter ihrem Spielwarenstand.

Spielzeug aus Holz geht immer, sagt Marie Larisch. Foto: Beatrice Ehrlich

Neben Baby- und Kinderspielzeug aus Holz aus dem Erzgebirge hat sie auch Autos aus Blech und, Bälle, Stofftiere und kleine Plastiktiere im Sortiment – Dinge, die man heute gar nicht mehr so leicht findet in den wenigen verbliebenen Spielzeuggeschäften. Was sie liebt nach ihren 32 Jahren im Markthändlergeschäft? „Ich mache das gern, ich mag den Umgang mit Leuten – es gibt 95 Prozent Nette“, sagt sie. Außerdem schätzt sie die Freiheit, die sie in ihrem Beruf hat. Der Preis dafür: Heute morgen ist Larisch um vier Uhr aufgestanden, um mit Auto und Anhänger von Herbolzheim nach Weil zu fahren.