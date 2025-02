«James Bond will return» Warten auf 007: Die ungewisse Zukunft der James-Bond-Filme

Sorge um James Bond oder nur ein PR-Gag?

Vergangene Woche berichtete die britische Zeitung "Guardian", ein österreichischer Immobilien-Unternehmer wolle sich die Rechte an der Marke James Bond sichern - angeblich aus Sorge um die Zukunft der Filmreihe. Gemäß Markenrecht könnte die Inhaberschaft angefochten werden, wenn eine Marke fünf Jahre nicht genutzt wurde. Der Verdacht liegt nahe, dass es sich um einen PR-Gag handelt. Insider glauben nicht, dass der Unternehmer eine Chance hat.

"Sein opportunistischer Versuch, sich an geistigem Eigentum zu bereichern, basiert auf der Annahme, dass an der James-Bond-Reihe nicht weitergearbeitet wird", sagt Bond-Experte Ajay Chowdhury, der als Anwalt für geistiges Eigentum in der Filmbranche arbeitet. "Diese Annahme ist mit ziemlicher Sicherheit falsch." Chowdhury, Co-Autor von "Spy Octance: The Vehicles Of James Bond", geht davon aus, dass die Produzenten längst an der Zukunft von 007 werkeln.