Japankäfer-Gefahr: Grünschnittplatz am Degussaweg

Nachdem Anfang Juli an der Grenze zwischen den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt Japankäfer (Popillia japonica) gefangen worden waren, ist eine Allgemeinverfügung in Kraft getreten. Darin heißt es unter anderem, dass die Verbringung von Pflanzenmaterial aus der Grünpflege sowie von unbehandelten Pflanzenresten aus der Befallszone hinaus bis zum 30. September verboten ist. Teil dieser Zone ist der Bereich „Hornacker“ in Grenzach. Der Rest der Gemeinde gilt als Pufferzone. Grünabfälle aus dieser Zone müssen zur Annahmestelle am Degussaweg gebracht werden. Und nicht wie üblich auf den Hertener Recyclinghof.