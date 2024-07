Jazz am Genfersee Spektakuläre Seebühne beim 58. Jazz Festival in Montreux

Als die Sonne über dem See nach einem perfekten Sommertag untergegangen war, kam Multitalent Jon Batiste im goldenen Glitzeranzug. Dem Jazzer, der auch Pop, Klassik und R&B bietet, war das Publikum zu brav. "I want to see your body rock!", rief er in die Menge und brachte viele der mehr als 4000 Menschen zum Tanzen und Mitsingen.

Einmalige Seebühne als Notlösung

Die temporäre Bühne ist nötig, weil die sonst genutzten Konzertsäle Auditorium Stravinski und Montreux Jazz Lab wegen Renovierungen geschlossen sind. Bis zum 20. Juli stehen Hunderte Konzerte und Veranstaltungen auf dem Programm, davon viele kostenlos. Mehr als dreißig Konzerte werden live auf YouTube übertragen. Vor Ort waren im vergangenen Jahr 250.000 Besucherinnen und Besucher.