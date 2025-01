Job und Kind: Kita-Einschränkungen setzen Beschäftigte unter Druck

Die Betroffenheit war unterschiedlich: 15,1 Prozent aller Befragten gaben an, die kurzfristig angekündigte Schließung ihrer Einrichtung sei in dem Drei-Monats-Zeitraum an einem Tag geschehen und bei 21,8 Prozent waren es zwei bis fünf Tage. Bei 3,9 Prozent waren es sechs bis zehn Tage und bei 3,6 Prozent - also etwa bei jedem 28. Befragten - waren es sogar mehr als zehn Schließungstage.

Hinzu kam das Problem der eingeschränkten Betreuung - etwa wenn die Eltern ihre Kinder früh abholen müssen, weil die Kita wegen Personalmangels kürzer offen ist als üblicherweise. Davon berichtete ebenfalls knapp die Hälfte der Befragten in der Umfrage. Vielen Eltern passierte beides - an manchen Tagen war eine Betreuungseinrichtung ganz zu und an anderen Tagen nur kurz geöffnet.