Johannimarkt Grenzach Markt und Volksfest in einem

Geld, weil man nie mit leeren Händen vom „Johannimärt“ nach Hause gehen kann. Und Zeit, weil man einfach alle trifft: Hinz und Kunz, Hans und Franz, Erna und Werner – alle.

Ein „Solli!“ hier, ein Händeschütteln da. Schnell hat man eine heiße Waffel in der einen Hand und ein kühles Bier in der anderen. Denn gefühlt ganz Grenzach nimmt frei, wenn Johannimarkt ist. Wie zum Beispiel Marianne Müller von den „Node Chaode“. Bätschnass ist sie zwar auch an diesem ersten Markttag. Aber nicht vom Regen wie voriges Jahr, sondern von der Schafferei. „Sechs Eimer Waffeldaig ha’n i geschdert no gmacht!“, sagt sie und zeigt zum Beweis ein Foto vor mit tonnenweise Eiern, Butter, Milch und Mehl. Dass die „roti Roti“ am Johannimarkt mitmacht, ist Ehrensache: „Logo ha’n i Urlaub gnoh!“