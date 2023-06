Johannitag Taufe mit dem Wasser der Wiese

Einige Familien hätten nach dem letzten Mal auf das nächste Tauffest für die Taufe von weiteren Familienmitgliedern gewartet, erläutert Schmitthenner. Die positiven Erfahrungen des Tauffestes mit Taufe in der Wiese im Jahre 2016 hätten sich rumgesprochen. Aufgrund der Pandemie habe man aber nicht schon früher ein weiteres Tauffest veranstalten können.

Diakonin Zacheus fügt hinzu, dass das Tauffest 2016 in Schönau stattfand. Zu diesem Zeitpunkt habe noch eine Kooperation mit den Gemeinden im Oberen Wiesental bestanden. In diesem Jahr kommen die Täuflinge aus dem Gebiet zwischen Hausen und Lörrach.

Jahr der Taufe mit Aktionen in ganz Deutschland

Krumm erzählt, dass die evangelische Kirche dieses Jahr zum „Jahr der Taufe“ ausgerufen hat und in ganz Deutschland Taufaktionen am Johannistag, der auf Johannes den Täufer zurückgeht, stattfinden. Besonders gut füge sich, dass der Johannistag in diesem Jahr auf einen Samstag fällt, da dies der beliebteste Tag für Taufen sei.

Aufgrund der großen Nachfrage, und damit noch weitere Täuflinge die „schöne Erfahrung“ einer Taufe mit dem Wasser der Wiese erleben können, wollen die Organisatorinnen das Tauffest künftig öfters veranstalten. „Es ist aber nichts für jedes Jahr“, erklärt Krumm. Damit der besondere Charakter erhalten bleibt, sei ein Tauffest alle zwei oder drei Jahre vorstellbar.

Das Tauffest in Fahrnau beginnt am 24. Juni um 14 Uhr mit dem öffentlichen Gottesdienst im Garten bei der Matthäuskirche. Und auch die Taufaktion selbst am Fluss ist nicht nur den Täuflingen und ihren Familien vorbehalten. Schmitthenner sagt: „Die Taufe an der Wiese soll und darf auch eine Außenwirkung haben.“ Bei schlechtem Wetter mit Gewitter oder Starkregen findet das Tauffest gänzlich in der Matthäus- sowie in der Agathenkirche statt.

Info

Tauffest in Fahrnau

Das Tauffest in Fahrnau beginnt am 24. Juni um 14 Uhr mit dem öffentlichen Gottesdienst im Garten bei der Matthäuskirche. Und auch die Taufaktion selbst am Fluss ist nicht nur den Täuflingen und ihren Familien vorbehalten. Schmitthenner sagt: „Die Taufe an der Wiese soll und darf auch eine Außenwirkung haben.“ Bei schlechtem Wetter mit Gewitter oder Starkregen findet das Tauffest gänzlich in der Matthäus- sowie in der Agathenkirche statt.