Journalismus Theodor-Wolff-Preise in fünf Kategorien vergeben

In der Kategorie Meinung wurde Dunja Ramadan für ihr Stück "Der Garten und der Dschungel" in der "Süddeutschen Zeitung" ausgezeichnet. Die Autorin kritisierte in ihrem Kommentar die aus ihrer Sicht Überheblichkeit vieler Menschen in Deutschland bei deren Ablehnung der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft an Katar. "Es kommt nicht so oft vor, dass den Deutschen so der Spiegel vorgehalten wird", wird die Jury in einer Mitteilung zitiert.

Mit seiner Reportage "Dem Sturm ausgeliefert" in "Die Zeit" (Hamburg) überzeugte Moritz Aisslinger. Der Autor beschreibt darin das spurlose Verschwinden von 90 Containerschiffen und deren Mannschaften pro Jahr. Als "Bestes lokales Stück" wurde "Endlevel Hass" von Julia Ruhnau für die "Nürnberger Nachrichten/Nürnberger Zeitung" geehrt. Es geht darin um Geschichte eines jungen Bloggers, der durch sein exzessives Auftreten als "Drachenlord" im Internet den ungebremsten und schließlich auch mordlustigen Abscheu der Netzgemeinde auf sich zieht. Ruhnau habe das vielfach verwendete Material "souverän sortiert" und daraus "eine relevante Story" geschmiedet, so die Jury.