Jubeljahr 2025 Bereit fürs Heilige Jahr: Rom-Attraktionen in neuem Glanz

Denn in den vergangenen Tagen fiel pünktlich für das kirchliche Mega-Event, das Papst Franziskus an Heiligabend (19.00 Uhr) feierlich eröffnet, ein Bauzaun nach dem anderen. Rom versank zuvor über viele Monate in Baustellen, um sich herauszuputzen. Mehr als 30 Millionen Besucher und Pilger werden für das Heilige Jahr 2025, auch Jubeljahr genannt, in der Ewigen Stadt erwartet.

Fußgängerzone zwischen Petersdom und Engelsburg

Eines der bedeutendsten Bauvorhaben war die Neugestaltung der Piazza Pia, dem Platz zwischen Petersdom und Engelsburg. Vorher getrennt durch eine vielbefahrene Straße, erstreckt sich nun von der Engelsbrücke über die überbreite Prachtstraße Via della Conciliazione bis hin zum Petersplatz eine mit Brunnen, Treppen und vielen Bäumen aufgewertete Fußgängerzone.