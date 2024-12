Jubeljahr 2025 Papst öffnet Petersdom-Pforte und läutet Heiliges Jahr ein

Papst ruft Gläubige in Christmette zu Hoffnung auf

Anschließend zelebrierte der Pontifex im Petersdom die traditionelle Christmette. Franziskus ermahnte die Gläubigen in seiner Predigt, die Hoffnung als "Pilger des Lichts in die Finsternis der Welt zu bringen". "Dies ist die Nacht, in der sich die Tür der Hoffnung für die Welt weit geöffnet hat; dies ist die Nacht, in der Gott zu jedem Einzelnen sagt: Auch für dich gibt es Hoffnung!"