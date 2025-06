Mit einem Sternmarsch ist am Samstag das Jubiläums-Städtlifest „1000 Jahre Todtnau“ eröffnet worden. Nacheinander marschierten die Musiker aus fünf Kapellen der Todtnauer Bergwelt in einem Umzug in Todtnaus Innenstadt ein. Die Musikvereine Geschwend und Todtnau sowie die Trachtenkapellen Brandenberg, Präg und Todtnauberg reihten sich aneinander. Vor der Bühne stoppte der Zug, um das Lied zu Ende zu spielen.