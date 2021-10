Jubiläum 60 Jahre "Was ist Was" - Kinderfragen ernst nehmen

Doch noch heute, viele Jahrzehnte später, ist der Band aus der Sachbuchreihe "Was ist Was" Jahr für Jahr der, der Kinder am meisten interessiert. Seit 60 Jahren gibt es die Reihe aus dem Nürnberger Tessloff Verlag - damals ein Novum: Denn bis dahin waren Sachbücher in Deutschland allein Erwachsenen vorbehalten.

Während einer Reise durch die USA entdeckte Verlagsgründer Ragnar Tessloff (1921-2009) die Kinder-Sachbuchreihe "How And Why" und brachte die Idee nach Deutschland. 1961 erschienen die ersten "Was ist Was"-Bände - zunächst als Monatshefte, zwei Jahre später dann als gebundene Ausgaben. Heute kennt die Bücher fast jedes Kind, wie eine repräsentative Befragung im Auftrag des Verlags ergeben hat. Viele Millionen Male haben sie sich bisher insgesamt verkauft.