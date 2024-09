Jubiläum: Aquarienausstellung in Inzlingen

Und das durchaus mit einem Hintergedanken, wie Heiko Meier und „Michi“ Kramer freimütig einräumen. „Wir möchten die Aquaristik wieder ein bisschen mehr ins Zentrum rücken“, sagen die beiden Vorstandsmitglieder. Denn der 106-köpfige Verein hat sich seit seiner Gründung vor einem halben Jahrhundert doch deutlich gewandelt und sich sukzessive breiter aufgestellt.

Zu Beginn ein Stammtisch

Aus einem ganz am Anfang nur vierköpfigen Stammtisch von Aquarienfreunden, die sich gegenseitig über ihr Hobby austauschten, ist so schrittweise ein Verein entstanden, der sich heutzutage primär dem Natur-, Tier- und Artenschutz widmet. Stichwort: Biotop in der Langmatt plus Bachpatenschaft. Die eigentliche Aquaristik ist zwar noch ein wichtiger Bestandteil im Vereinsnamen, aber sonst das kleinere der zahlreichen Standbeine. Doch dies soll sich wieder ein wenig ändern.

Mithilfe der Ausstellung will das ATI nämlich nicht nur die Vielfalt seiner Tätigkeiten zeigen, sondern auch Menschen für die Aquaristik begeistern, die sich bisher noch nicht damit befasst haben. Oder die vielleicht ein Aquarium zu Hause stehen haben, aber gar nicht daran gedacht haben, dass das Hobby im Verein viel mehr Spaß machen könnte. Gerne würden die Vorständler auch wieder – so wie in früheren Jahren – ab und zu zu Veranstaltungen und Vorträgen mit in der Szene bekannten Aquaristik-Fachleuten einladen, wie Kramer berichtet, der selbst zwei Aquarien besitzt.