Jubiläum Blasmusikfieber: Jung und modern: Mit Blasmusik ins 10-Jährige

Für besondere Momente bei einem solchen Auftritt sorgten mitunter auch die solistischen Einlagen. Diese lösten mit so mancher Überraschung beim Publikum regelrechte Begeisterungsstürme aus. Alle Mitglieder von Blasmusikfieber sind zwar Laien, aber Vollblutmusiker, die ohnehin schon in ihren Heimatvereinen volle Kalender haben.

Zum Jubiläum kommt die Blaskapelle Gehörsturz

Gefeiert wird das „kleine“ Jubiläum ganz groß. Unter dem Motto „Das Fest“ steigt die Sause am Samstag und Sonntag, 26. und 27. April, in der Belchenhalle in Aitern.

Zum Auftakt des Festwochenendes erwartet die Gäste am Samstag ein Jubiläumsabend, der ganz im Zeichen moderner Blasmusik steht. Nach der Eröffnung durch Blasmusikfieber selbst folgt ein musikalischer Höhepunkt: die Tiroler Blaskapelle Gehörsturz. Bekannt für ihr Motto „Pop, Rock, Blasmusik“ begeistern die zwölf Musiker ihr Publikum auf namhaften Blasmusikfestivals im ganzen deutschsprachigen Raum. Polka, Marsch und moderne Arrangements laden zum Feiern und Tanzen ein. Tickets sind im Vorverkauf über die Webseite https://blasmusikfieber.de erhältlich.