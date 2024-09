Der frühere Bundesinnenminister Gerhart Baum (FDP) erinnerte in seiner Rede im Parlament an die Skepsis ausländischer Beobachter. Diese hätten infrage gestellt, ob die Deutschen Demokratie können. "Ja, sie haben es bewiesen. Sie können Demokratie", betonte Baum. "Jetzt müssen sie beweisen, dass sie die Demokratie auch tatkräftig verteidigen."

Die Feierstunde begann mit einem Mitschnitt aus der Eröffnung der ersten Sitzung durch den damaligen Alterspräsidenten Paul Löbe. Der Bundestag kam am 7. September 1949 in Bonn erstmalig zusammen. "Es herrschte Feierstimmung in einem Land, das ansonsten vor allem Not kannte", sagte Bas in Erinnerung an diesen Tag.