Jubiläum der Charity-Single USA for Africa: 40 Jahre "We Are The World"

Harry Belafonte von Bob Geldof inspiriert

Der Sänger, Schauspieler und Aktivist Harry Belafonte wollte 1985 ein Benefiz-Konzert veranstalten, um Gelder gegen die Hungersnot in Afrika zu sammeln. Der Musikmanager Ken Kragen schlägt ihm vor, lieber dem Beispiel von Bob Geldof und seinem Band-Aid-Projekt zu folgen. Geldof hatte kurz zuvor die Stars der britischen Musikszene für die Single "Do They Know It's Christmas?" ins Studio geholt und damit Spendengelder in Millionenhöhe für Äthiopien gesammelt.

Im Auftrag von Belafonte rekrutiert Kragen zunächst seine eigenen Klienten Lionel Richie und Kenny Rogers. Arrangeur und Produzent Quincy Jones stößt als nächstes dazu. Richie soll den Song mit Stevie Wonder komponieren. Doch weil Wonder lange nicht zu erreichen ist, holt Jones kurzerhand Michael Jackson dazu, dessen Erfolgsalben "Off The Wall" und "Thriller" er produziert hat. Richie und Jackson schreiben das Lied zusammen in Jacksons Elternhaus.