Vor 50 Jahren hatte sich der damalige Bürgermeister Hans-Joachim Könsler dafür eingesetzt, dass der Motorradclub „Flying Porky’s“ sein Vereinsdomizil am „Schacht“ in Wyhlen aufschlagen konnte. Beim 50-jährigen Bestehen, das am Freitag mit einem Festakt gebührend gefeiert wurde, wurde der Alt-Bürgermeister mit einer Harley-Davidson „Fat Bob“ von zuhause abgeholt und zum Festgelände chauffiert.