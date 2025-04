Jubiläum der Lörracher Privatbrauerei: Felsenkeller der Brauerei Lasser als Kulturdenkmal ausgezeichnet

Das Kulturdenkmal

Im Sommer 2023 fragte Eveline Walter bei der Stadt nach Möglichkeiten an, den Keller in die Brauereiführungen miteinzubeziehen. Nach einer Besichtigung mit Patrick Jung vom Landesamt für Denkmalpflege (LAD) im Regierungspräsidium Stuttgart ging alles ganz schnell: Bereits im März 2024 hatte das LAD den Keller in die Liste der Kulturdenkmäler aufgenommen: „Es handelt sich um ein seltenes Beispiel für einen datierten Felsenkeller, der in eindrucksvoller Weise ein historisches Kühlsystem aus vorindustrieller Zeit dokumentiert. Zudem ist der Keller ein anschauliches Dokument für das historische Brauereigewerbe in der Stadt Lörrach“, schreibt Jung als Referent der Bau- und Kunstdenkmalpflege am LAD. Der bergmännisch ins Gestein getriebene, 44 Meter lange Stollen wurde einst zur Lagerung von Natureis für die Bierproduktion und von Bier genutzt. Im Türsturz des Eingangs ist die Anlage auf das Entstehungsjahr 1850 datiert.

Mit Unterstützung des Architekten Frank Hovenbitzer, Sicherheitsgutachten sowie „Entrümpelungs-, Brandsicherungs- und Gestaltungsarbeiten unserer Mitarbeiter“, so Walter, konnten die meisten Auflagen bis zur internen Eröffnung erfüllt werden.