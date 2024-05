Auch vor dem Hintergrund des Attentats auf den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico fügte sie hinzu: "Wir werden als Demokratinnen und Demokraten Europas unsere europäische Demokratie verteidigen."

Zum Jubiläum empfinde sie tiefe Dankbarkeit, sagte die Außenministerin. Deutschland sei "in Europa und durch Europa als Demokratie erwachsen geworden". Am Nachmittag will Baerbock bei einem Festakt zum 75. Bestehen des Europarats im französischen Straßburg eine Rede halten.