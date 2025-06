Jubiläum: Gemeinsam in Erinnerungen schwelgen

Die Geschichte des Vereins

Schon während der Planung der Feier waren die Verantwortlichen angesichts der Geschichte des Vereins aus dem Staunen nicht herausgekommen, heißt es. Während der Recherchen zur Gründung und Entwicklung des Vereins im Jahr 1950 entdeckten sie eine unendliche Vielfalt an Beschreibungen der Erlebnisse, Aktionen und Geschehnisse, hörten Erzählungen von ehemals aktiven Mitgliedern und staunten über alte Fotos und Filme von Gottesdiensten, Freizeiten, Sportveranstaltungen, Abenteuern und vielen anderen Ereignissen.

Und so konnten auch die Gäste eintauchen in eine Reise durch die Geschichte des Vereins über die Jahrzehnte hinweg, alten Freunden begegnen, ins Gespräch kommen, einander von den Erlebnissen und Abenteuern erzählen, Fotos und Filme betrachten, in der Festzeitschrift stöbern und in Erinnerungen schwelgen.