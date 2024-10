Jubiläum: Großes Jubiläumskonzert der Singgemeinschaft Lörrach

Wieder ruhiger und gefühlvoller wurde es musikalisch mit dem Lied „For once in my Life“, das 1965 von Ron Miller und Orlanda Murden geschrieben wurde und der am meisten gecoverte Song im Katalog des Motown-Labels war.

Und nun kamen besondere Gäste auf die Bühne, denn auch 28 Mitglieder des Chors „Meracante“ aus Meerane waren zum Jubiläumskonzert gekommen und präsentierten Stücke aus ihrem umfangreichen Repertoire. Nach langanhaltendem Applaus der begeisterten Zuhörer gab es eine Pause, in der die Gäste mit belegten Spitzwegle und Getränken verköstigt wurden.

Gemeinsam zum Schluss

Nach der Pause ging es weiter mit einem Song von Queen, nämlich „Crazy little Thing called Love“ aus der Feder von Freddie Mercury. Positive Stimmung verbreitete „You are the Sunshine of my Life, geschrieben von Stevie Wonder und für die Bühne arrangiert von Mac Huff, inbrünstig gesungen vom „New Formation“-Chor.