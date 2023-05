Jubiläum in Grenzach-Wyhlen Verein Kinder, Jugend und Kultur wird 25 Jahre alt

Dazu kommen eine Verlosung unter den Teilnehmern des Spieleparcours sowie ein breites Angebot an Speisen und Getränken.

Kino für Kinder

Zu den weiteren Attraktionen im Jubiläumsjahr zählen am Donnerstag, 9. November, das Kino für Kinder in der Mensa der Bärenfelsschule. wo der Film „Die Winzlinge – Abenteuer in der Karibik“ab 17 Uhr gezeigt wird.

Mit dem Kino-Film für Jugendliche „Spider-Man: No Way Home“ im Theater im Zehnthaus am 16. November ab 19 Uhr verabschiedet sich der Förderverein Kinder, Jugend und Kultur Grenzach-Wyhlen vom Jubiläumsjahr 2023.

Kinder-Uni

Derweil soll in den Monaten September und Oktober erstmals eine Kinder-Uni stattfinden. Diese werde unter der Federführung des Fördervereins KiJuKu stehen, hieß es. Details verrieten die Macher des Fördervereins mit Mechthild Wallny, Alexandra Pfeiffer und Josef Gyuricza beim Pressegespräch am Dienstag aber noch nicht. Dafür soll bald auch ein eigenes Pressegespräch angesetzt werden.