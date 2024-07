Jubiläum in Gresgen: Traditionen in einer Party verpackt

Richtig gute Stimmung herschte beim Auftritt der Dorfrocker in Gresgen. Foto: Wolfgang Grether

In Brasilien führten die Drei nach eigener Angabe die längste Polonaise der Welt an, in Gresgen konnten sie das im Umfang nicht wiederholen. Frontmann Tobias bewies aber in seinem Bad in der Zuschauermenge, dass sich nicht nur Südamerikaner, sondern auch Südbadener mitnehmen lassen.