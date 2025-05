Jubiläum in Mambach: Feuerwehrmusik feiert 125-jähriges Bestehen

Am zweiten und dritten Festtag der Jubiläumsveranstaltungen wurde den Festbesuchern wieder ein abwechslungsreiches Programm angeboten. So sorgten am Samstagabend im gut gefüllten Festzelt die Mitglieder der Feldmusik Luthern aus der Schweiz unter ihrem musikalischen Leiter Walter Heininger mit 17 Stücken samt Zugabe für beste Stimmung. Teilweise wurden die Lieder mit Gesang des Publikums begleitet.