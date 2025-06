Jubiläum in Steinenstadt: Stolz auf das Engagement im Ortsteil

Die Arbeit vorstellen

Höhepunkt war die Ausstellung „Vereinsgeschichte(n) der letzten 50 Jahre“. Hierbei hatten die lokalen Vereine die Möglichkeit, sich und ihre Arbeit, aber auch Informationen zur Gründung vorzustellen. Zur Eröffnung am Sonntag waren viele Menschen aus Steinenstadt und den anderen Ortsteilen in die Baselstabhalle gekommen. Ortsvorsteherin Beate Spingler war stolz auf das Engagement der Menschen in ihrem Ortsteil.

Das Zusammengehen von Steinenstadt und Neuenburg sei ein Ereignis wie eine „Goldene Hochzeit“. Man habe es nicht immer leicht miteinander, ähnlich wie in einer solch langlebigen Beziehung, sagte die Ortsvorsteherin mit einem Augenzwinkern. Aber: „Man weiß ganz genau, was man aneinander hat und dass man sich aufeinander auch verlassen kann“, betonte Spingler. Sie erinnerte daran, dass es für die Steinenstadter am Anfang gar nicht so leicht erschien, mit der Nachbarstadt Neuenburg zusammenzugehen.