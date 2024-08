Jubiläum: Schmugglergilde feiert mit Dorf und Stadt

Weitere Grußworte richteten Cliquenvertreter aus Rheinfelden, Degerfelden und Herten an die Schmugglergilde, während Jörg und Tim Baumgartner vom gleichnamigen Getränkevertrieb 100 Liter Bier spendierten und die Schmuggler 75 Mal hochleben ließen.

Sommernachtsfest

Das Sommernachtsfest der Schmugglergilde Warmbach präsentierte derweil ein Programm, das neben musikalischen Höhepunkten mit der Formation „Wälderwahn“, „Upside down“ und dem Musikverein Nollingen zum Frühschoppenkonzert am Sonntag, vor allem kulinarische und gesellige Akzente setzte.

Ehrungen

Die Verbundenheit mit langjährigen Mitgliedern bekundete die Warmbacher Clique bei ihrem 75. Geburtstag auch mit der Verleihung von Ehrenmitgliedschaften. Davon betroffen war zunächst Jan-Peter Sigmund, ehemaliger aktiver Musiker in der Schmugglermusik und seit Jahren tatkräftiger Unterstützer der Clique. Zum Ehrenmitglied ernannt wurde darüber hinaus Elsbeth Gass, eines der ersten Schmugglerwybli der Schmugglergilde Warmbach sowie Hanspeter Gräve. Er ist im Jahr 1978 als Fanfarenspieler in den Fanfarenzug eingetreten. Als wahres Musiktalent, so die Laudatio, ist er heute als Tuba-Spieler in der Schmugglermusik aktiv.