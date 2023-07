Jubiläum TC 1923 Grenzach feiert ganz groß

Viele packen mit an

Im TC 1923 gibt es nämlich genügend der rund 380 aktiven Mitglieder (450 insgesamt), die sich bereitwillig einbringen und anpacken, wo es nötig ist. Rund 80 von ihnen waren beispielsweise jüngst am Johannimarkt im Einsatz, an dem der TC1923 für Bewirtung sorgte.

Neues Clubhausdach fällig

Und auch sonst müssen die Vorständler nicht lange betteln, wenn etwas ansteht. „Wir hatten letztes Jahr einen Schadensfall an unserem Sickerschacht. Dann startet man einen Aufruf zum Helfen – und plötzlich melden sich fast 100 Freiwillige“, ist Kaltenbach begeistert über den großen Zusammenhalt in der Grenzacher Tennisfamilie. Sagt’s und blickt dabei vielsagend in Richtung des Clubhausdachs. „Das ist 20 Jahre alt und muss neugemacht werden.“

Galaabend und Partynacht

Die Freude am weißen Sport und das gute Miteinander feiert der TC1923 an den kommenden beiden Wochenenden auf eigenem Gelände. Dazu wird im Grienboden ein Festzelt errichtet. Darin findet am Freitag, 28. Juli, ein Galaabend mit „Route 66“ und am Folgetag eine Partynacht statt. Diese beiden Veranstaltungen sind ausschließlich für geladene Gäste, Freunde, Partner, Mitglieder, Spieler und Sponsoren gedacht.

Kneipenquiz

Den Auftakt der öffentlichen Veranstaltungen macht dann ein Kneipenquiz im Zelt am Donnerstag, 3. August, ab 20 Uhr. Einlass ist eine Stunde vorher. Jedes Team (maximal zehn Personen) bezahlt eine Teilnahmegebühr von 25 Euro. Anmeldung per E-Mail an event@tc1923grenzach.de.

Comedy

Am Freitag, 4. August, tritt SWR3-Comedian Andreas Müller mit seinem Programm „Alles Müller total live“ im Festzelt im Grienboden auf. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Programmbeginn um 20 Uhr. Karten kosten 25 Euro im Vorverkauf.

Pop-Funk-Konzert

Die Berliner Band „Ruperts Kitchen Orchestra“ bringt am Samstag, 5. August, tanzbaren Pop-Funk nach Grenzach. Das Festzelt öffnet sich um 19 Uhr; die Party steigt ab 20.30 Uhr. Karten gibt es für 15 Euro im Vorverkauf.

Zwei-Tages-Pass

Wer sowohl den Comedy-Abend mit Andreas Müller als auch die Party mit „Ruperts Kitchen Orchestra“ erleben will, für den lohnt sich der Zwei-Tages-Pass zum Preis von 35 Euro.

Tickets gibt es bei der Buchhandlung Merkel, im Spielzüglädeli und bei Voria Friseure.