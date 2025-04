Jubiläum: Turnerbund Wyhlen feiert 140-jähriges Bestehen

Immer mehr Abteilungen

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde von den französischen Besatzern ab 1946 jeweils ein Sportverein je Gemeinde erlaubt. Ab 1950 kehrte der Name des Turnerbunds zurück, der 1953 die Festhalle auf dem „Turnplatz“ baute und im Jahr darauf daneben das erste Turnerheim errichte, das zuletzt den Shaolin als Trainingsstätte diente. Das vierte Gauturnfest war 1959 die erste Großveranstaltung nach dem Krieg. Trotz Anfragen widerstand der Verein in den 1960er-Jahren dem Druck, sein Gelände als Bauland zur Verfügung zu stellen. Stattdessen wurde in den darauffolgenden Jahren das sportliche Angebot ausgebaut mit den Abteilungen Badminton (1973), Rock’n’Roll (1983) und Shaolin (2003).