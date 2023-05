Jubiläum Wanderfreunde setzen Zeichen

In Sallneck entstand 1979 die Bücklebodenhütte, 1982 die Grubenhütte auf der Gemarkung Raich, und 1991 wurde die Silberberghütte von der Gemeinde Bürchau übernommen. 1996 konnte in der Zugenbachhütte in Wies die Vereinswerkstatt in Betrieb genommen werden. Die Buckhütte in Elbenschwand wurde 2002 in Angriff genommen, die Einweihung fand 2003 statt.

Partnerschaften

Bereits 1978 hatte man mit dem Vogesenverein in Soultz im Elsass eine Partnerschaft begründet, die nach wie vor gepflegt wird ebenso wie jene 1991 geknüpfte zum Harzclub Tanne in der früheren DDR. Die zurückliegenden drei Jahre waren wegen Corona schwierig; deshalb wurde auch das Jubiläum von 2021 auf dieses Jahr verschoben. 2022 lief wieder in geordneten Bahnen. Wanderungen und neue Aktionen wie E-Bike-Touren wurden angeboten.