Jubiläumsjahr Walzerkönig als Pop-Pionier: Wien feiert 200 Jahre Strauss

Kein Solo-Genie

Die Vorstellung, dass Strauss seine Walzer, Polkas, Märsche und Bühnenwerke ganz alleine zustande brachte, ist falsch. So wie heute ganze Teams an Songschreibern und Produzenten hinter internationalen Hits stehen, hatte auch Johann Strauss Mitarbeiter. Als junger Kapellmeister halfen ihm Musikerkollegen mit der Ausarbeitung seiner Ideen für die verschiedenen Instrumente im Orchester. An Operetten wie der "Fledermaus" komponierte Richard Genée mit.

Johann Strauss hatte keine fundierte Ausbildung als Komponist. "Das war ein Schnellsiedekurs", erzählt Eduard Strauss über den Unterricht, den Johann etwa in Harmonielehre nahm. Denn sein Debüt als Kapellmeister im Alter von 18 Jahren hatte nicht nur mit seiner künstlerischen Entwicklung, sondern auch mit dem Engagement seiner Mutter Anna und ihrer Trennung von Johanns gleichnamigen Vater zu tun, der ebenfalls ein berühmter Komponist und Dirigent war - so wie auch Johanns Brüder Josef und Eduard.

Am selben Tag, an dem sich Anna von ihrem untreuen Ehemann scheiden ließ, beantragte der junge Johann bei einer zuständigen Behörde, als professioneller Musiker arbeiten zu dürfen. Damit war für Annas Einkommen gesorgt. "Die Mutter wird unabhängig vom Vater", erklärt Eduard Strauss. Nach dem Tod von Johann Strauss war es vor allem seine Witwe Adele, die dafür sorgte, dass seine Musik nicht in Vergessenheit geriet.

"Man muss ihn entkitschen"

Der Walzerkönig hatte allerdings sein Testament so gestaltet, dass Adele nie wieder heiraten durfte, wenn sie Geld aus dem Erbe erhalten wollte. "Ein guter, netter und lieber Mensch war er nicht", sagt Eduard Strauss über seinen Urgroßonkel. Strauss habe auch an verschiedenen Phobien gelitten, etwa an einer Angst vor Eisenbahn-Reisen.

"Man muss ihn entkitschen", sagt Eduard Strauss über Johann, von dem eine vergoldete Statue im Wiener Stadtpark steht. "Ich möchte Strauss nichts von seiner Genialität absprechen", sagt der Nachfahre der Strauss-Dynastie. "Aber für mich ist es noch viel interessanter, wenn man sieht, dass er ein Mensch war, der trotz oder neben seiner persönlichen Eigentümlichkeit solch ein Genie hatte."