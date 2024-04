Jubilar: Ein Herz für Schopfheim und die Fliegerei

Tradition weitergeführt

Mit der Pharmazie führte Wieland in dritter Generation eine Familientradition weiter - schon sein Großvater und sein Vater waren als Apotheker tätig. Er übernahm von seinem Vater 1980 die Stadtapotheke in der Hauptstraße und führte diese erfolgreich weiter, ehe er sie 2006 an eine ortsansässige Kollegin verkaufte.

Doch bis er damals in diese Fußstapfen trat, hatte er sich in der weiten Welt herumgetrieben. Er büffelte nach dem Studium Fremdsprachen, qualifizierte sich in Umweltanalytik und bereiste als Fachberater im Auftrag der deutschen Entwicklungshilfe zahlreiche Länder in Südamerika, Asien und Afrika. Seine Aufgabe war, in Lebensmitteln, im Wasser und in der Luft nach Rückständen von Pflanzenschutzmitteln zu suchen. „Diese Beschäftigung mit Umweltfragen war für mich die interessanteste Lebensphase“, erinnert er sich.