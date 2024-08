Jubilar in Langenau: Leidenschaft für Blumen und Gesang

Fort von zu Hause

Der Junge lernte früh den Ernst des Lebens kennen: Mit 12 Jahren wurde er zum landwirtschaftlichen Anwesen und der Schreinerei von Verwandten nach Langenau geschickt, um dort als Hütebub das Vieh zu versorgen. Es handelte sich um die Familie seiner Großtante und deren Ehemann Karl Werner, deren Kinder verstorben waren. Sein Großonkel Karl sorgte für die Adoption des Jungen. Dieser trug fortan den Doppelnamen seiner Familie und der Adoptionsfamilie: Rümmele-Werner. „Mein leiblicher Vater war damals froh, einen Esser weniger am Tisch zu haben“, sagt der Jubilar.

Von der Fahrnauer Volksschule wechselte er 1946 in die Langenauer. Er befreundete sich mit seiner Schulkameradin Elsa Tscheulin – und aus der Freundschaft wurde Liebe. Die Ehe wurde am 27. Juli 1957 geschlossen – und hält bis heute: Vor wenigen Tagen hat Rolf seiner gleichaltrigen Ehefrau einen prachtvollen Strauß selbstgezüchteter roter Rosen zum 67. Hochzeitstag geschenkt. Ehefrau Elsa, deren Elternhaus in der Langenauer Hauptstraße steht, erfreut sich ebenfalls noch relativ guter Gesundheit. Sozialstation und eine Haushaltshilfe unterstützen den Haushalt des Paares. Aus der Ehe stammen drei Kinder und sieben Enkel.