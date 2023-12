Jubilar in Steinen: Heinz Grether ein Leben lang auf Achse

67 Jahre Verbundenheit

Seine Frau Emy, geborene Meier, stammt aus Fahrnbuck. Mit der Hand zeigt er in Richtung Ortsmitte. Dort sei sie geboren. Gemeinsam seien sie zur Schule gegangen. „Meine Frau war etwas jünger“, fügt Grether hinzu. Emy Grether ist am 11. Oktober 1943 geboren und verstarb am 4. September dieses Jahres. Sie liegt auf dem Friedhof in Weitenau, sagt ihr Mann. 67 Jahre haben sie miteinander verbracht. Fünf Kinder sind aus der Ehe hervorgegangen. Ein Sohn sei bereits gestorben, erzählt Grether und wird leise. Dann fügt er hinzu, ein Sohn arbeite als Koch in München, eine Tochter sei bei der Firma Herti in Lörrach in die Lehre gegangen, eine Tochter hat in Badenweiler das Kochhandwerk erlernt und die Jüngste arbeite im Rathaus in Steinen.