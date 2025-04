Jubilar: Seit Jahrzehnten Dirigent und Dorfchronist

Der Chorgesang ist eine seiner großen Leidenschaften. Seit 1958 ist der Jubilar aktiver Sänger, seit mehr als sechs Jahrzehnten ist er als Chorleiter tätig. Nach seiner Chorleiterprüfung im Jahr 1963 war Meyer Dirigent des Gesangvereins Liel bis zu dessen Auflösung 2016, aber auch Dirigent in Niedereggenen, Bamlach-Rheinweiler und Hertingen. Bis heute leitet er die Chorgemeinschaft Bad Bellingen. Für sein langjähriges Engagement wurde er beim Bad Bellinger Neujahrsempfang im Januar geehrt. Außerdem kennt man Günter Meyer als Dorfchronist von Liel. Der Hobbyfotograf hat seit mehr als 60 Jahren das Dorfleben, Land und Leute und den Wandel der Zeit auf tausenden Bildern dokumentiert. Seine „Lieler Dorfabende“, bei denen er Dorfgeschichte erfahrbar machte, sorgten für Begeisterung bei Alt und Jung und eine volle Halle. Damit habe er einen wertvollen Beitrag zur Pflege der Dorfgemeinschaft geleistet, sagte Bürgermeister Christian Renkert im Jahr 2023, als die Gemeinde Schliengen mit der Verleihung des Sonnenstücks das ehrenamtliche Wirken von Meyer würdigte. Günter Meyer habe seit Jahrzehnten das kulturelle Leben in der Gemeinde und insbesondere in Liel, aber auch über die Gemeindegrenzen hinaus in der Region bereichert, betonte der Rathauschef damals in seiner Laudatio.