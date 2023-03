Als einer der ältesten Bürger der Markgrafenstadt feiert er am Sonntag seinen 95. Geburtstag. Geboren wurde Karl Nüsslein am 5. März 1928 in Weil am Rhein, in Friedlingen direkt an der Landesgrenze zur Schweiz. Gemeinsam mit drei Schwestern wuchs er in einer Bauarbeiterfamilie auf und absolvierte nach der Schulzeit eine Lehre als Zimmermann.