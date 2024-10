Jubilar: Vom Landwirt zum Bad Bellinger Badearzt

„Ein Mensch, und nur ein Mensch zu sein“

Nicht alltäglich ist der Werdegang von Bruno Bermeitinger, der zeitlebens einen Vers der bekannten Obereggener Heimatdichterin und Lyrikerin Lina Kromer verinnerlicht hat: „Wer du auch bist und was du tust, nach einem such allein in unsres Daseins dumpfem Wust: Ein Mensch, und nur ein Mensch zu sein.“ Diese Botschaft begleitete den Mann, der vom Landwirt zum promovierten Arzt avancierte, in seinem spannungsreichen Leben.

In Obereggenen geboren und aufgewachsen, hat der Jubilar zunächst den Beruf des Landwirts erlernt und 1964 erfolgreich seine Meisterprüfung abgeschlossen. Doch weil in ihm die Erkenntnis reifte, aufgrund der zu geringen Größe des elterlichen Hofs keine auskömmliche wirtschaftliche Perspektive zu haben, orientierte sich Bruno Bermeitinger mit 27 Jahren beruflich um. Er holte in Stuttgart das Abitur nach und begann mit dem Studium der Agrarwirtschaft.