Jubilare in Lörrach: Unternehmer und Musiker: Hanspeter Troendle wird 90 Jahre alt

Betriebswirt und Musiker

Am 5. Januar 1935 wurde er in Lörrach geboren. Sein großer Berufswunsch war es, Kirchenmusik zu studieren. Aber letztlich fügte er sich in die Wünsche des Vaters und ergriff den Beruf des Betriebswirts in der Textilbranche. Schon der Urgroßvater hatte eine Strickwarenfabrik in Lörrach gegründet. Immerhin ermöglichten die Eltern, dass Hanspeter Troendle Klavier- und Orgelunterricht nehmen konnte. Immer wieder ereilten den Jubilar Schicksalsschläge. Mit drei Jahren erkrankte er nach einer Impfung schwer. Lange Zeit verbrachte er in einem Schweizer Sanatorium, wo es den Ärzten gelang, das Bein des Jubilars zu retten.

Die Orgel ergründen

So blieb die Musik zeitlebens die heimliche Liebe des Jubilars. Aber nicht nur die Musik hatte es ihm angetan, sondern auch die Instrumente. Er war Initiator der Restaurierung der unter Denkmalschutz stehenden Orgel in der Dorfkirche Ötlingen und in ähnlicher Funktion in der Röttler Kirche.