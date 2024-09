Jubilare: Ingeburg Rother feiert 95. Geburtstag

Viel hat die Jubilarin in ihrem langen Leben erlebt. Sie wurde am 30. September 1929 in Koschen/Niederlausitz als Ingeburg Keba geboren. Mit vier Geschwistern wuchs sie auf. Das Elternhaus sei den Nationalsozialisten gegenüber kritisch eingestellt gewesen. Mitte der 1930er Jahre baute die Familie in Lauta/Erzgebirge ein kleines Haus. Der Vater arbeitete im größte Aluminiumwerk Europas in Lauta. Öfters habe er sich für Kollegen und Zwangsarbeiter eingesetzt, erzählt sie. Die Quittung seien mehrere Verhaftungen durch die Gestapo gewesen. Kurz vor Kriegsende wurde er zum so genannten „Volkssturm“ eingezogen und fiel.

Die Berichte vom Krieg in der Ukraine bringen bei der Jubilarin alte Erinnerungen zum Vorschein, die sie als Jugendliche erleben musste. Die Aluminiumwerke und der Ort Lauta seien mehrfach bombardiert worden. Die ganze Familie sei darum mit allen Kleidern zum Schlafen ins Bett gegangen. „Wenn der Alarm kam hatte man nicht genug Zeit, sich erst noch anzuziehen“, erinnerte sich Ingeburg Rother.