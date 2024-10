Judendeportationen aus Grenzach-Wyhlen: Als ein Leben nichts mehr zählte

Aus dem Haus Basler Straße 7 in Grenzach wurde an jenem Oktobertag die Familie Bloch abgeholt. In den Morgenstunden jenes Tages mussten Salomon und Josephine Bloch sowie Sohn Karl und dessen Ehefrau Paula Bloch innerhalb von zwei Stunden einige persönliche Gegenstände einpacken. Dann wurden sie mit Lastwagen nach Lörrach gebracht, mussten dort, wie vom NS-Gauleiter angeordnet, Verzichtserklärungen unterschreiben.

Blochs verloren damit ihre gesamtes persönliches Eigentum. Dann wurden sie von dort aus wie alle anderen mit Lastwagen zum Freiburger Bahnhof und von dort per Bahn nach Südfrankreich ins Internierungslager Gurs am Rand der Pyrenäen gebracht. Bereits nach wenigen Wochen im Lager starb Salomon Bloch. Seine Ehefrau konnte dank Helfern in die Schweiz ausreisen und lebte später in Frankreich, Sohn Karl und seine Ehefrau Paula wurden 1942 in Auschwitz ermordet.