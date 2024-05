Bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften belegte Oliver Barth in der Wettkampfklasse II und in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm den zweiten Platz. Seine Team-Kolleginnen Sophia Mansbarth und Viktoriya Shkolnikova taten es ihm gleich und sicherten sich ebenfalls in der Wettkampfklasse II die Silber-Medaille. Mansbarth schaffte dies in der Gewichtsklasse vis 57 Kilogramm und Shkolnikova in der Gewichtsklasse über 78 Kilogramm.