OECD: Was die wachsende Bildschirmzeit mit Kindern macht

Was die Bildschirmzeit für die Gesundheit bedeutet und wer besonders betroffen ist - die Ergebnisse im Überblick.

Rasant steigende Bildschirmzeit

Kinder machen sich schon in sehr jungen Jahren mit Bildschirmen vertraut, und ihre Bildschirmzeit steigt dann rasant, wie die Autorinnen und Autoren der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) schreiben. Demnach verbringen Sieben- bis Zwölfjährige in Frankreich bereits mehr als zwei Stunden täglich am Bildschirm. 15-Jährige in Deutschland kommen bereits auf 48 Stunden wöchentlich, also fast sieben Stunden am Tag.